Италия

Туринский клуб расстался с двумя игроками.

Ювентус расторг соглашения с нападающим Гонсало Игуаином и полузащитником Сами Хедирой, сообщает в твиттере журналист Фабрицио Романо.

Игроки не входили в планы нового главного тренера Андеа Пирло, и клуб решил предоставить им статус свободных агентов. У обоих футболистов контракты со "старой синьорой" были рассчитаны еще на год, и теперь они должны согласовать условия прекращения сотрудничества.

В минувшем сезоне Игуаин провел 44 поединка в футболке "бьянконери", забив 11 голов и совершив 8 ассистов, тогда как Хедира отыграл 18 матчей и совершил 1 ассист.

Ранее сообщалось, что Ювентус также расторг контракт с полузащитником Блезом Матюиди, который перешел в Интер Майами.