Италия

Итальянец продолжает формировать тренерский штаб в Ювентусе.

Новый главный тренер Ювентуса Андреа Пирло предложил Алессандро Несте войти в его тренерский штаб, сообщает издание Corriere dello Sport.

Итальянский наставник продолжает формировать свой штаб в туринском клубе и хотел бы видеть в нем своего бывшего партнера по Милану и сборной Италии. В данный момент Неста обдумывает предложение 41-летнего специалиста.

С июня прошлого года Неста работает во главе Фрозиноне, с которым финишировал на 8-й строчке в Серии B.

Ранее сообщалось, что Пирло пригласил в тренерский штаб бывшего игрока Ювентуса Игора Тудора.