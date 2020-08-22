Италия 22 августа 2020, 19:37 Лацио представил салатовую выездную форму "Орлы" совместно с техническим спонсором Macron представили новую экипировку. Чиро Иммобиле, ФК Лацио 22 августа 2020, 19:37 В сезоне-2020/21 Лацио будет играть на выезде в форме салатового цвета – римляне сегодня представили соответствующий комплект экипировки. Также в форме будут голубые вставки на воротнике и внизу рукавов. В такой же расцветке выполнены шорты и гетры. Ранее "орлы" представили домашнюю и третью форму на сезон-2020/21. Команды Лацио Facebook Твитнуть Google+ ВКонтакте