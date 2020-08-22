Италия

"Орлы" совместно с техническим спонсором Macron представили новую экипировку.

В сезоне-2020/21 Лацио будет играть на выезде в форме салатового цвета – римляне сегодня представили соответствующий комплект экипировки.

Также в форме будут голубые вставки на воротнике и внизу рукавов. В такой же расцветке выполнены шорты и гетры.

Ранее "орлы" представили домашнюю и третью форму на сезон-2020/21.