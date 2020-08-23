Италия

Римский клуб договорился о сотрудничестве с опытным вратарем.

Голкипер Милана Хосе Рейна может стать игроком Лацио в это межсезонье, сообщает издание AS.

Римский клуб заинтересован в приглашении опытного вратаря и готов перехватить его у Валенсии. Руководство "орлов" рассматривает испанца в качестве сменщика для Томаша Стракоши.

По информации источника, 37-летний страж ворот уже согласовал условия с Лацио и вскоре может присоединиться к клубу.

Во второй половине минувшего сезона Рейна выступал на правах аренды в Астон Вилле, где провел 12 матчей.

Ранее сообщалось, что Лацио близок к приобретению нападающего Фенербахче Ведата Мурики.