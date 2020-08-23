Римский клуб договорился о сотрудничестве с опытным вратарем.
Хосе Рейна, Getty Images
23 августа 2020, 12:12
Голкипер Милана Хосе Рейна может стать игроком Лацио в это межсезонье, сообщает издание AS.
Римский клуб заинтересован в приглашении опытного вратаря и готов перехватить его у Валенсии. Руководство "орлов" рассматривает испанца в качестве сменщика для Томаша Стракоши.
По информации источника, 37-летний страж ворот уже согласовал условия с Лацио и вскоре может присоединиться к клубу.
Во второй половине минувшего сезона Рейна выступал на правах аренды в Астон Вилле, где провел 12 матчей.
Ранее сообщалось, что Лацио близок к приобретению нападающего Фенербахче Ведата Мурики.