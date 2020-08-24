Италия

"Россонери" находятся в поисках возможной замены Ибрагимовичу.

Милан продолжает рассматривать варианты усиления состава в межсезонье и рассматривает кандидатуры на позицию форварда.

"Россонери" не могут договориться о новом контракте со Златаном Ибрагимовичем и решили заняться поисками альтернативных вариантов. Как сообщает портал Calciomercato, итальянский клуб проявляет интерес к форварду Реала Луке Йовичу и Анхелю Корреа из Атлетико.

Стоимость обоих игроков оценивается в сумму около 30 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Милан также заинтересован в подписании полузащитника Реала Дани Себальоса.