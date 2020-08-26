Испания

Аргентинец решил покинуть клуб после беседы с новым тренером.

Нападающий Лионель Месси принял решение покинуть Барселону из-за нежелания работать с новым главным тренеров Рональдом Куманом.

После назначения в каталонский клуб нидерландский тренер провел еще одну встречу с аргентинцем и сообщил, что не будет делать для него исключений.

"Твои привилегии в составе закончились, ты должен делать все для команды. Я не буду менять своего мнения, ты должен думать о команде", – приводит слова Кумана издание AS.

Беседа с Куманом окончательно убедила форварда в желании покинуть Барселону и присоединиться к другому клубу.

Ранее сообщалось, что Барселона хочет выручить более 222 млн евро за Месси.