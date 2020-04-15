Италия

Польский хавбек, похоже, продолжит карьеру в неаполитанском клубе.

Полузащитник Петр Зьелински в ближайшем будущем может поставить подпись под новым соглашением с Наполи. Об этом сообщает Football Italia.

По информации источника, между 25-летним поляком и клубом произошел разговор по телефону, во время которого они договорились о финансовых условиях будущего соглашения.

По новому контракту Зьелински будет получать 2,5 миллионов евро в год, а Наполи планирует прописать в соглашении с футболистом отступные в размере 100 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Лоренцо Инсинье готов продлить контракт с Наполи до 2025 года.

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