Италия

Бразильский полузащитник близок к переходу в Эвертон.

Хавбек Наполи Аллан не принимает участия в предсезонной подготовке команды в Кастель Ди Сангро, поскольку его считают уже бывшим игроком клуба, сообщает Football Italia со ссылкой на Corriere dello Sport, Sky Sport Italia и Sportitalia.

В ближайшее время Аллан должен перейти в Эвертон, где воссоединится с экс-тренером Наполи Карло Анчелотти. Наполи хочет получить за игрока 40 млн евро, но согласится на 30 млн + бонусы.

В сезоне-2019/20 Аллан сыграл 33 матча во всех турнирах за Наполи и забил два гола. Всего на его счету 11 взятий ворот в 212 играх за неаполитанцев.

Аллан перешел в Наполи в 2015 году из Удинезе, за который выступал три сезона после перехода из бразильского Васку Да Гама.

Эвертон также ведет работу над подписанием полузащитника Реала Хамеса Родригеса и хавбека Уотфорда Абдулая Дукуре.