Италия

Защитник в шаге от перехода

Защитник Шальке Уэстон Маккенни сегодня, 27-го августа, прибудет в Турин, чтобы пройти медобследование в Ювентусе, сообщает Фабрицио Романо.

Отмечается, что американский футболист будет играть за туринцев на правах аренды. Итальянцы заплатят Шальке три миллиона за аренду и еще 18, если захотят выкупить игрока.

На клубном уровне Маккенни сыграл 91 матч за Шальке во всех турнирах и пять раз поразил ворота соперников.

Ранее сообщалось, что защитник "кобальтовых" также попал в сферу интересов Монако.