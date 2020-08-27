Италия

"Ведьмы" хотят подписать вингера Ромы.

Полузащитник Ромы Джастин Клюйверт попал в сферу интересов Беневенто, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

Новичок Серии А хочет заполучить нидерландского вингера и готов начать переговоры с римским клубом. Руководство "ведьм" понимает, что заполучить 21-летнего игрока будет непросто, но не будет отказываться от своих попыток.

Рома хочет выручить за своего футболиста около 20 миллионов евро.

Действующий контракт Клюйверта с клубом рассчитан до июня 2023 года.

Ранее сообщалось, что Беневенто объявил о подписании защитник Дама Фулона.