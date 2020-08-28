Италия

"Нерадзурри" возглавили группу клубов, которая просит отложить матчи.

Интер и еще несколько клубов Серии А попросили лигу перенести начало сезона на неделю позже, сообщает Football Italia со ссылкой на Corriere della Sera.

Источник утверждает, что руководство "нерадзурри" отправило запрос с просьбой о дополнительной неделе отдыха ввиду выступлений в Лиге Европы.

Старт нового сезона в Серии А запланирован на 19 сентября. Интер может начать сезон со второго тура — 26-27 сентября.

Отметим, что последний поединок минувшего сезона подопечные Антонио Конте провели 21 августа, проиграв Севилье в финале Лиги Европы.