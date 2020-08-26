Италия

Полузащитник Стефано Сенси стал полноправным игроком Интера.

Интер выкупил арендованного у Сассуоло полузащитника Стефано Сенси — сообщает Sky Sport Italia.

“Нерадзурри» воспользовались своим правом сразу же после того, как стало известно, что Антонио Конте продолжит работать с командой.

25-летний полузащитник национальной сборной Италии (4 матча и 1 гол) в сезоне-2019/20 сыграл за Интер 19 матчей, в которых забил 3 мяча и сделал 4 результативные передачи.