Италия

"Фиалки" ведут переговоры с форвардом Фенербахче.

Нападающий Фенербахче Ведат Мурики может стать игроком Фиорентины в это межсезонье, сообщает издание Corriere dello Sport.

Мурики согласовал условия сотрудничества с Лацио и был близок к переходу в римский клуб, но теперь Фиорентина намерена перехватить его. "Фиалки" предложили за косоварского форварда 20 миллионов евро и лидируют в борьбе за 26-летнего игрока.

Мурики присоединился к Фенербахче летом 2019-го из Ризеспора. В футболке "канареек" форвард провел 36 поединков, забив 17 голов и совершив 7 ассистов.

Ранее сообщалось, что Фиорентина заинтересована в подписании полузащитника Арсенала Лукаса Торрейры.