Италия

Возможно, скоро официально объявят о подписании нового контракта со шведом.

Нападающий Златан Ибрагимович прибыл в Милан, сообщил клуб в Твиттере. "Златан вернулся. Насколько вы обрадовались от 1 до Златана?", — написали "россонери".



Прилет Ибрагимовича может позволить быстрее решить вопрос с его контрактом. Недавно издание Tuttomercatoweb сообщило, что швед уже заключил годичный договор с Миланом, но позже агент футболиста Мино Райола эту информацию опроверг.

Златан вернулся в Милан в январе 2020 года. За этот период он успел провести 20 матчей за "дьяволов", в которых забил 11 голов.