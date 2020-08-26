Златан Ибрагимович следующий сезон проведет в Милане.
Златан Ибрагимович, Getty Images
26 августа 2020, 14:17
Руководство Милана приняло условия Златана Ибрагимовича, и швед останется в клубе — уверяет Tuttomercatoweb.
Главным "камнем преткновения" была зарплата, и теперь Ибрагимович все-таки выбил для себя 7 миллионов евро "чистыми" в год.
Официально о новом соглашении будет объявлено в ближайшее время.
38-летний нападающий присоединился к Милану в январе 2020 года и в 20-ти матчах во всех турнирах забил 11 мячей.