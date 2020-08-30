Италия

Хавбек поделился эмоциями после перехода в туринский клуб.

Полузащитник Вестон Маккенни прокомментировал свой переход в Ювентус из Шальке.

Американский хавбек присоединился к "старой синьоре" на правах аренды с опцией выкупа.

"Я очень взволнован. Я рос, наблюдая за игрой футболистов Ювентуса, восхищался ими и выбирал их в видеоиграх, а теперь они стали моими одноклубниками. Для меня это определенно исполнение детской мечты.

Думая о Ювентусе, на ум приходят исторические успехи команды и постоянные победы в Италии.

Конечно, для меня гордость стать первым американцем в клубе. От Майкла Брэдли я слышал, что это сложная лига, поэтому жду с нетерпением начала работы. Буду стараться выкладываться на все 100% в каждом матче", – рассказал Маккенни в интервью пресс-службе клуба.