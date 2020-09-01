Италия

Златан прокомментировал подписание нового контракта.

Нападающий Милана Златан Ибрагимович дал свой комментарий после того, как продлил контракт с командой на год.

"Я всегда чувствовал себя частью Милана, даже когда играл за другие команды. Они всегда хорошо ко мне относились с первого дня".

"Когда я впервые приехал в Милан, я улыбнулся. Это то, что я никогда раньше не делал в своей работе. Я чувствую себя как дома и не чувствую, что меня не было здесь какое-то время", — сказал Златан Milan TV.

Ранее сообщалось, что Милан близок к тому, чтобы заключить контракт с полузащитником Брешии Сандро Тонали.