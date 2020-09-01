Златан прокомментировал подписание нового контракта.
Златан Ибрагимович, getty images
01 сентября 2020, 00:50
Нападающий Милана Златан Ибрагимович дал свой комментарий после того, как продлил контракт с командой на год.
"Я всегда чувствовал себя частью Милана, даже когда играл за другие команды. Они всегда хорошо ко мне относились с первого дня".
"Когда я впервые приехал в Милан, я улыбнулся. Это то, что я никогда раньше не делал в своей работе. Я чувствую себя как дома и не чувствую, что меня не было здесь какое-то время", — сказал Златан Milan TV.
Ранее сообщалось, что Милан близок к тому, чтобы заключить контракт с полузащитником Брешии Сандро Тонали.