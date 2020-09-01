Италия

Пьеро Азулио отрицает возможность подписания аргентинца.

Директор Интера Пьеро Азулио считает, что "нерадзурри" на данный момент не по силам подписать Лионеля Месси.

"Я даже не знаю, откуда берутся подобные идеи. Все хотели бы Месси, но есть реальность. Наша реальность такова, что у нас должно быть аккуратное трансферное окно, особенно в отношении продаж", — приводит слова директора Интера Goal со ссылкой Sky Italia.

Лионель Месси в прошлом сезоне провел 44 поединка, в которых отметился 31 голом и 26 результативными передачами.

Напомним, что ранее главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола посоветовал Месси остаться в Барселоне.