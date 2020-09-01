Испания

Главный тренер Манчестер Сити не настроен на переход аргентинца.

Хосеп Гвардиола в телефонном разговоре порекомендовал Лионелю Месси остаться в Барселоне, сообщает Mundo Deportivo со ссылкой на Catalunya Radio.

Более того, испанский специалист посоветовал нападающему завершить карьеру в стане "сине-гранатовых".

Примечательно, что преобладающее большинство СМИ отправляло Лионеля Месси именно в Манчестер Сити.

Такое мнение Хосепа Гвардиолы означает, что переход нападающего в английский клуб совсем не близок к успеху.

Лионель Месси в прошлом сезоне провел 44 поединка, в которых отметился 31 голом и 26 результативными передачами.

Напомним, что Лионель Месси без объяснения причин пропустил первую тренировку Барселоны после отпуска.