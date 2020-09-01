Главный тренер Манчестер Сити не настроен на переход аргентинца.
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01 сентября 2020, 20:59
Хосеп Гвардиола в телефонном разговоре порекомендовал Лионелю Месси остаться в Барселоне, сообщает Mundo Deportivo со ссылкой на Catalunya Radio.
Более того, испанский специалист посоветовал нападающему завершить карьеру в стане "сине-гранатовых".
Примечательно, что преобладающее большинство СМИ отправляло Лионеля Месси именно в Манчестер Сити.
Такое мнение Хосепа Гвардиолы означает, что переход нападающего в английский клуб совсем не близок к успеху.
Лионель Месси в прошлом сезоне провел 44 поединка, в которых отметился 31 голом и 26 результативными передачами.
Напомним, что Лионель Месси без объяснения причин пропустил первую тренировку Барселоны после отпуска.