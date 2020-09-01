Испания

Каталонцы приняли меры против своего многолетнего лидера.

Барселона не собирается платить Лионелю Месси за те дни, в которые он не будет присутствовать на тренировках, сообщает Sport.es.

Руководство "сине-гранатовых" таким путем собирается бороться с желанием аргентинца покинуть клуб.

Отметим, что Барселона решила не наказывать нападающего за пропуск процедуры тестирования на коронавирус.

Напомним, что Лионель Месси без объяснения причин пропустил первую тренировку Барселона после отпуска.