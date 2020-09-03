Италия

"Черно-синие" хотят заполучить аргентинского защитника.

Защитник Ювентуса Кристиан Ромеро попал в сферу интересов Аталанты, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

Аталанта планирует укрепить линию обороны в межсезонье и попытается заполучить аргентинского центрбека. "Черно-синие" хотят подписать игрока на правах аренды с опцией выкупа за 20-25 млн евро.

Ювентус приобрел Ромеро у Дженоа прошлым летом за 26 млн евро, но оставил в генуэзском клубе на правах аренды. В прошлом сезоне 22-летний игрок провел 33 поединка в футболке "грифонов", отличившись одним голом и двумя ассистами.

Ранее сообщалось, что Аталанта согласовала переход защитника Ромы Рика Карсдорпа.