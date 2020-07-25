Италия

Защитник Майя Йосида, арендованный Сампдорией у Саутгемптона, сыграл за генуэзцев необходимое количество матчей.

Майя Йосида сыграл более 10-ти матчей за Сампдорию, и, согласно условиям арендного соглашения с Саутгемптоном, "блучеркьяти" имеют право выкупить контракт 31-летнего японца — сообщает Football Italia.

Чтобы Майя стал полноправным игроком Сампдории, генуэзцы должны заплатить "святым" 1,5 миллиона евро и заручиться согласием самого футболиста.

Клуб из Лигурии предложил Йосиде двухлетний контракт с зарплатой 1 миллион евро в год, что почти в три раза меньше, чем его нынешняя (2,9 миллиона).

Учитывая, что интерес к Йосиде проявляют клубы из Турции и Объединенных Арабских Эмиратов, Майя может получить куда более выгодное предложение.

Японский защитник (100 матчей за национальную сборную, 11 голов) выступал за Нагойю Грампус Эйт (101 матч во всех турнирах, 11 голов), Венло (63, 5), Саутгемптон (194, 9) и Сампдорию (11, 0).