Италия

"Ведьмы" будут обязаны выкупить игрока, если удержатся в Серии А.

Беневенто продолжает активную трансферную деятельность: "ведьмы" договорились с Сампдорией об аренде нападающего Джанлуки Капрари, сообщает Джанлука Ди Марцио.

Новичок Серии А заплатит 1,5 млн евро за сезонную аренду футболиста. Также в сделке будет прописан обязательный выкуп за 7,5 млн евро в случае, если Беневенто удастся сохранить прописку в элитном дивизионе.

В сезоне-2019/20 Капрари, выступая за Сампдорию и Парму, забил 5 голов в 30 играх чемпионата Италии.

"Ведьмы" этим летом уже подписали защитников Дама Фулона (Беверен) и Камила Глика (Монако) и хавбека Артура Ионицэ (Кальяри). Также они договорились о переходе форварда Лечче Джанлуки Лападулы.