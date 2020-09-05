Италия

Кристиан Ромеро проведет два года в Бергамо.

Ювентус и Аталанта согласовали аренду защитника Кристиано Ромеро — сообщили официальные сайты клубов.

Соглашение подписано до 30 июня 2022 года. Ювентус получит от Аталанты за двухлетнюю аренду 22-летнего центрального защитника 2 миллиона евро (должны быть выплачены в течение текущего финансового года), а еще 2 миллиона сможет получить в качестве бонусов в зависимости от выступлений аргентинца.

По окончании срока аренды Аталанта сможет выкупить футболиста за 16 миллионов, чтоторые будут выплачены в течение трех финансовых лет.

Ромеро ранее выступал за Бельграно (19 матчей во всех турнирах, 0 голов) и Дженоа (60, 3). В 2019 году Ювентус выкупил контракт аргентинца за 26 миллионов евро, но оставил его в Дженоа в аренде.