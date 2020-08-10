Италия

Президент Дженоа Энрико Прециози назвал предложение смешным.

Финансовая группа, в которую входит владелец Лидса Андреа Радриццани, намеревалась приобрести Дженоа, но получила отказ — сообщает Gazzetta dello Sport.

"Это было смешное предложение, на которое не стоило обращать внимания, – заявил владелец Дженоа Энрико Прециози. – Я его и воспринял как шутку. Я не стремлюсь избавиться от Дженоа, я хочу продать клуб тому, в ком я буду уверен. И уверен, что смена владельца принесет пользу клубу и команде. Именно поэтому я обещаю, что если получу новое предложение, то сообщу все его детали общественности и прессе, чтобы было видно каждому, насколько оно серьезно".

Прециози на протяжении трех лет говорит о готовности продать "грифонов", которые вот уже второй сезон подряд спасаются от вылета из Серии А в последний момент.