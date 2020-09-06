Полузащитник скоро вновь приступит к тренировкам с командой.
Йосип Иличич, getty images
06 сентября 2020, 12:29
Йосип Иличич вернется в расположение Аталанты на следующей неделе, сообщает La Gazzetta dello Sport.
В начале августа выяснилось, что словенский футболист испытывает проблемы с психикой из-за семейных обстоятельств.
В сезоне-2019/20 Иличич забил 21 гол и сделал 9 ассистов в 34 официальных матчах за Аталанту во всех турнирах.
Напомним, что словенец был намерен завершить карьеру после измены жены.