Италия

Полузащитник скоро вновь приступит к тренировкам с командой.

Йосип Иличич вернется в расположение Аталанты на следующей неделе, сообщает La Gazzetta dello Sport.

В начале августа выяснилось, что словенский футболист испытывает проблемы с психикой из-за семейных обстоятельств.

В сезоне-2019/20 Иличич забил 21 гол и сделал 9 ассистов в 34 официальных матчах за Аталанту во всех турнирах.

Напомним, что словенец был намерен завершить карьеру после измены жены.