Италия

Новичок Серии А усилился защитником Андреа Рисполи и полузащитником Лукой Чигарини.

Андреа Рисполи и Лука Чигарини стали игроками Кротоне — сообщил официальный сайт "акул".

Экс-защитник Лечче и бывший полузащитник Кальяри подписали с новичком Серии А контракты на два года с правом продления еще на год.

31-летний Рисполи выступал за Брешию (53 матча, 8 голов), Парму (14, 0), Сампдорию (30, 0), Падову (31, 1), Тернану (34, 4), Палермо (133, 12) и Лечче (41, 0).

34-летний Чигарини защищал цвета Пармы (84, 5), Аталанты (181, 11), Наполи (29, 2), Севильи (16, 3), Сампдории (7, 0) и Кальяри (77, 2).