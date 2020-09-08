Новичок Серии А усилился защитником Андреа Рисполи и полузащитником Лукой Чигарини.
Андреа Рисполи, фото ФК Кротоне
08 сентября 2020, 19:49
Андреа Рисполи и Лука Чигарини стали игроками Кротоне — сообщил официальный сайт "акул".
Экс-защитник Лечче и бывший полузащитник Кальяри подписали с новичком Серии А контракты на два года с правом продления еще на год.
31-летний Рисполи выступал за Брешию (53 матча, 8 голов), Парму (14, 0), Сампдорию (30, 0), Падову (31, 1), Тернану (34, 4), Палермо (133, 12) и Лечче (41, 0).
34-летний Чигарини защищал цвета Пармы (84, 5), Аталанты (181, 11), Наполи (29, 2), Севильи (16, 3), Сампдории (7, 0) и Кальяри (77, 2).