Италия

Луис Рохас в ближайшее время переедет в чемпионат Италии.

Новичок Серии А Кротоне согласовал переход атакующего полузащитника Универсидада де Чили Луиса Рохаса, сообщает Football Italia со ссылкой на Sportitalia.

Переговоры прошли успешно, и теперь клубы работают над документами для осуществления перехода.

Рохасу исполнилось 18 лет в марте, а игроком первой команды Универсидада де Чили он является с января этого года.

Кротоне в прошлом сезоне занял второе место в Серии В и повысился в классе. Команда уже подписала ряд новичков, среди которых – защитники Лисандро Магальян и Андреа Рисполи, а также полузащитник Лука Чигарини и Милош Вулич.