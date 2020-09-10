Италия

Хавбек прокомментировал переход в стан "россонери".

Полузащитник Сандро Тонали поделился своими эмоциями после завершения перехода в Милан.

"Россонери" объявили об аренде молодого хавбека с опцией выкупа и подписали с ним пятилетний контракт.

"У меня сильные, невероятные эмоции. Я очень рад. Я мечтал о том, чтобы выступать в футболке Милана. Я ее еще не надевал, но это случится уже завтра.

На следующий день после сна я проведу прекрасную тренировку", – рассказал Тонали в комментарии Sky Sport Italia.

В новом сезоне Серии А Милан стартует домашним матчем с Болоньей, который запланирован на 21 сентября.