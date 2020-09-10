"Акулы" арендовали хавбека лиссабонского Спортинга.
Эдуардо Энрике, fccrotone.it
10 сентября 2020, 11:53
Полузащитник лиссабонского Спортинга Эдуардо Энрике перешел в Кротоне, сообщает официальный сайт итальянского клуба.
Бразильский хавбек присоединился к "акулам" на правах годичной аренды с опцией выкупа. Общая сумма сделки оценивается в сумму около 9 миллионов евро.
Эдуардо Энрике перешел в Спортинг Л летом 2019-го из Интернасьоналя. В прошлом сезоне 25-летний игрок провел 22 поединка в футболке "львов".
Ранее сообщалось, что Кротоне также согласовал трансфер полузащитника Универсидада де Чили Луиса Рохаса.