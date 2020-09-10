Италия

Нападающему Гонсало Игуаину осталось уладить детали договора с Интер Майами.

Вопрос с уходом Гонсало Игуаина из Ювентуса решен окончательно — сообщает Sky Sport Italia.

Клуб и футболист окончательно уладили все условия расторжения контракта, и об уходе 32-летнего аргентинца будет официально объявлено, как только он утрясет все детали личного контракта с Интер Майами.

Игуаин провел 75 матчей за национальную сборную Аргентины (31 гол) и выступал за Ривер Плейт (41 матч во всех турнирах, 15 голов), Реал (264, 121), Наполи (146, 91), Ювентус (148, 86), Милан (аренда, 22, 8) и Челси (аренда, 19, 5).