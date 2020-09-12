Миланский клуб готов начать переговоры по испанскому фулбеку.
Маркос Алонсо, Getty Images
12 сентября 2020, 10:02
Защитник Челси Маркос Алонсо попал в сферу интересов Интера, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.
Интер может потерять Далберта и планирует подписать на его место испанского фулбека. В приобретении 29-летнего игрока заинтересован главный тренер Антонио Конте, который работал с ним в лондонском клубе.
Действующий контракт Маркоса Алонсо с Челси рассчитан до июня 2023 года.
В минувшем сезоне защитник провел 29 поединков в футболке "синих", отличившись четырьмя голами и четырьмя ассистами.
Ранее сообщалось, что Интер объявил о приобретении защитника Александара Коларова.