Италия

Миланский клуб готов начать переговоры по испанскому фулбеку.

Защитник Челси Маркос Алонсо попал в сферу интересов Интера, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

Интер может потерять Далберта и планирует подписать на его место испанского фулбека. В приобретении 29-летнего игрока заинтересован главный тренер Антонио Конте, который работал с ним в лондонском клубе.

Действующий контракт Маркоса Алонсо с Челси рассчитан до июня 2023 года.

В минувшем сезоне защитник провел 29 поединков в футболке "синих", отличившись четырьмя голами и четырьмя ассистами.

Ранее сообщалось, что Интер объявил о приобретении защитника Александара Коларова.