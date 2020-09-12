"Фиалки" рассматривают возможность подписания сенегальского вингера.
Бальде Кейта, Getty Images
12 сентября 2020, 10:45
Нападающий Монако Бальде Кейта попал в сферу интересов Фиорентины, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.
"Фиалки" планируют укрепить атакующую линию до закрытия трансферного окна и попытаются заполучить сенегальского вингера. Руководство флорентийского клуба хочет подписать 25-летнего игрока на правах аренды с опцией выкупа.
Действующий контракт нападающего с Монако рассчитан до июня 2022 года.
В минувшем сезоне Бальде Кейта провел 26 поединков в футболке монегасков, отличившись восемью голами и четырьмя ассистами.
Ранее сообщалось, что Фиорентина также заинтересована в подписании полузащитника Арсенала Лукаса Торрейры.