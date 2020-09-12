Италия

"Фиалки" рассматривают возможность подписания сенегальского вингера.

Нападающий Монако Бальде Кейта попал в сферу интересов Фиорентины, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

"Фиалки" планируют укрепить атакующую линию до закрытия трансферного окна и попытаются заполучить сенегальского вингера. Руководство флорентийского клуба хочет подписать 25-летнего игрока на правах аренды с опцией выкупа.

Действующий контракт нападающего с Монако рассчитан до июня 2022 года.

В минувшем сезоне Бальде Кейта провел 26 поединков в футболке монегасков, отличившись восемью голами и четырьмя ассистами.

Ранее сообщалось, что Фиорентина также заинтересована в подписании полузащитника Арсенала Лукаса Торрейры.