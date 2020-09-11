Италия

Софьян Амрабат официально стал игроком Фиорентины.

Полузащитник Софьян Амрабат стал полноправным игроком Фиорентины — сообщил официальный сайт "фиалок".

Фиорентина приобрела Амраьата у Вероны еще в январе 2020 года за 18 миллионов евро, но до конца сезона-2019/20 продолжал выступления за "мастиффов".

24-летний полузащитник национальной сборной Марокко (14 матчей, 0 голов) выступал за Утрехт (54 матча во всех турнирах, 1 гол, Фейеноорд (33, 2), Брюгге (30, 1) и Верону (34, 1).