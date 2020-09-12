Италия

Римляне близки к подписанию косовского форварда.

Нападающий Фенербахче Ведат Мурики должен в ближайшее время стать игроком Лацио, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

Косовский форвард прибудет в расположение римского клуба в понедельник для прохождения медосмотра и подписания контракта.

Ранее сообщалось, что Лацио согласовал трансфер футболиста с турецким клубом за 20 млн евро.

Мурики присоединился к Фенербахче летом 2019-го из Ризеспора. В футболке "канареек" 26-летний игрок провел 36 поединков, забив 17 голов и совершив 7 ассистов.