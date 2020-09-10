Италия

Экс-форвард Лацио Алессандро Матри вернется в клуб в новой роли.

Алессандро Матри присоединится к команде скаутов Лацио — сообщает Gazzetta dello Sport.

Договоренность о том, что 36-летний Матри, официально объявивший о завершении карьеры игрока 6 мая 2020 года, станет одним из помощников спортивного директора Лацио Игли Таре уже достигнута.

Алессандро побывал на базе клуба, где встретился с Симоне Индзаги и будущими коллегами, но к исполнению обязанностей приступит после закрытия летнего трансферного окна (5 октября).

Ранее в итальянских СМИ появлялась информация, что Матри может стать одним из ассистентов Андреа Пирло в Ювентусе.

Матри за свою карьеру игрока провел 7 матчей за национальную сборную Италии (1 гол) и выступал за Милан, Кальяри, Ювентус, Лацио, Фиорентину, Дженоа, Сассуоло и Брешию.