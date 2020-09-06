Италия

Ведат Мурики продолжит карьеру в Серии А.

Лацио и Фенербахче договорились о трансфере нападающего Ведата Мурики — резюмирует Football Italia сообщения многочисленных источников в Италии и Турции.

Лацио заплатит Фенербахче за 26-летнего косовара 18 миллионов евро и еще 2 миллиона в виде различных бонусов. Также "орлы" выплатят "канарейкам" 5% от возможно перепродажи футболиста.

В понедельник, 7 сентября, Ведат пройдет медобследование в Риме, и если оно будет успешным, подпишет личный контракт.

Мурики провел 23 матча за национальную сборную Косово (8 голов) и выступал за Теуту (21 матч во всех турнирах, 3 гола) Бесу (13, 3), Гиресунспор (69, 23), Генчлербирлиги (55, 10), Ризеспор (52, 25) и Фенербахче (36, 17).