Италия

"Фиалки" следят за левым фулбеком.

Защитник Барселоны Хуниор Фирпо попал в сферу интересов Фиорентины, сообщает издание Gazzetta dello Sport.

Флорентийский клуб намерен укрепить левый фланг обороны и попытается подписать фулбека Барселоны. В ближайшее время "фиалки" намерены обратиться к каталонскому клубу с предложением по 24-летнему игроку.

Действующий контракт Фирпо с Барселоной рассчитан до июня 2024 года.

В минувшем сезоне защитник провел 23 поединка в футболке "сине-гранатовых", отличившись одним голом и двумя ассистами.

Ранее сообщалось, что Фиорентина также нацелилась на приобретение нападающего Монако Бальде Кейта.