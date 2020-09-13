Италия

Польский нападающий может сменить клубную прописку.

Рома продолжает вести переговоры с Наполи по переходу Аркадиуша Милика в ближайшее трансферное окно.

Сам футболист не спешит становиться игроком "волков", но, как сообщает Николо Шира, те готовы предложить хорошую зарплату.

Так, Рома готова платить 4,5 миллиона евро в год в рамках пятилетнего контракта.

В прошлом сезоне польский нападающий провел 26 матчей в Серии А: на его счету 11 голов и 5 желтых карточек.