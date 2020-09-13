Италия

Бельгийский полузащитник хочет доказать свою профпригодность Антонио Конте.

Раджа Наингголан собирается остаться в Интере и завоевать место в стартовом составе, сообщает Calciomercato.

Бельгиец выразил желание поработать с Антонио Конте и доказать ему свою состоятельность.

Раджа Наингголан в прошлом сезоне провел 29 поединков за Кальяри, забив шесть голов и сделав семь результативных передач.

Ранее появлялась информация об интересе к бельгийскому хавбеку со стороны Галатасарая, но источник утверждает, что никаких переговоров с турецким клубом на данный момент не было.