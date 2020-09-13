"Орлы" близки к подписанию косовского форварда.
Ведат Мурики, gianlucadimarzio.com
13 сентября 2020, 15:51
Нападающий Фенербахче Ведат Мурики в ближайшее время станет игроком Лацио.
Как сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио, косовский форвард уже прибыл в расположение римского клуба. В понедельник 26-летний игрок пройдет медобследование и подпишет контракт с "орлами".
Сумма трансфера должна составить около 18 миллионов евро.
В прошлом сезоне Мурики провел 36 поединков в футболке "канареек", забив 17 голов и совершив 7 ассистов.
Ранее сообщалось, что нападающий Чиро Иммобиле близок к продлению контракта с Лацио.