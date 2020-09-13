Италия

"Орлы" близки к подписанию косовского форварда.

Нападающий Фенербахче Ведат Мурики в ближайшее время станет игроком Лацио.

Как сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио, косовский форвард уже прибыл в расположение римского клуба. В понедельник 26-летний игрок пройдет медобследование и подпишет контракт с "орлами".

Сумма трансфера должна составить около 18 миллионов евро.

В прошлом сезоне Мурики провел 36 поединков в футболке "канареек", забив 17 голов и совершив 7 ассистов.

Ранее сообщалось, что нападающий Чиро Иммобиле близок к продлению контракта с Лацио.