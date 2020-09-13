Швейцарский защитник получил повреждение бедра.
Рикардо Родригес, Getty Images
13 сентября 2020, 16:27
Защитник Торино Рикардо Родригес может пропустить поединок против Фиорентины из-за проблем со здоровьем.
Как сообщает портал Football Italia, швейцарский фулбек получил повреждение бедра на тренировке и может пропустить старт сезона. В ближайшее время 28-летний игрок пройдет медобследование, которое определит степень серьезности его травмы и сроки восстановления.
Рикардо Родригес присоединился к Торино в середине августа, подписав с клубом четырехлетний контракт.
Матч Фиорентина – Торино в стартовом туре Серии А состоится во Флоренции 19 сентября.