Италия

Мегрим Войвода на четыре года связал свою судьбу с Торино.

Торино официально представил правого защитника Мегрима Войводу в качестве нового игрока клуба — сообщил официальный сайт "быков".

Контракт с 25-летним игроком национальной сборной Косово (24 матча, 1 гол) подписан до 30 июня 2024 года. Бывший клуб Мегрима — Стандард — получит 5,5 миллиона евро и, возможно, бонусы в зависимости от выступлений.

Ранее сообщалось, что на Войводу претендовала Аталанта, но, согласовав личный контракт с футболистом, отказалась от трансфера.

Войвода ранее выступал за Сент-Трюйден (4 матча во всех турнирах, 0 голов), Карл-Цейсс Йена (27, 0), Мускрон (103, 2) и Стандард (31, 1).