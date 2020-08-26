Италия

Полузащитник Кароль Линетти перешел из Сампдории в Торино.

Торино приобрел у Сампдории полузащитника Кароля Линетти — сообщил официальный сайт "быков".

Сампдория получит за полузащитника национальной сборной Польши 7,5 миллиона евро плюс бонусы. Контракт с Торино Кароль подписал до 30 июня 2024 года.

Линетти перешел в Сампдорию в июле 2016 года и с тех пор провел за "блучеркьяти" 132 матча, в которых забил 11 голов и отдал 13 результативных передач.