Италия

Тренер Ювентуса Андреа Пирло признался, кого не хватает его команде.

До закрытия трансферного окна Ювентус намерен усилиться еще одним форвардом — сообщает Sky Sport Italia.

Как заявил Андреа Пирло, его команде нужен нападающий, но это не значит, что "бьянконери" будут спешить с подписанием: "У нас есть время до 4 октября".

После ухода Гонсало Игуаина в составе Ювентуса не осталось "девятки", но попытки привлечь Эдина Джеко, Аркадиуша Милика, Оливье Жиру и Луиса Суареса не увенчались успехом.

В недавнем спарринге с Новарой, в котором чемпион Италии разгромил представителя Серии С со счетом 5:0, забивали Криштиану Роналду, Аарон Рэмси, Марко Пьяца и Маноло Портанова (дважды).