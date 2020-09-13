Италия

Федерико Маттьелло и Роберто Пикколи проведут сезон-2020/21 в Специи.

Специя арендовала принадлежащих Аталанте защитника Федерико Маттьелло и нападающего Роберто Пикколи — утверждает журналист Sky Italia Джанлука Ди Марцио.

25-летний Маттьелло выступал за Ювентус (3 матча во всех турнирах, 0 голов), Кьево (4, 0), СПАЛ (31, 0), Болонью (19, 1) и Кальяри (18, 0), но ни разу не сыграл за Аталанту, с которой у него подписан контракт до 30 июня 2022 года.

19-летний Пикколи выступал за "примаверу" Аталанты, однако уже успел провести 3 матча в составе первой команды бергамасков.