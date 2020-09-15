Италия

Уругвайский нападающий не сможет выступать за "Старую синьору".

Луис Суарес не подпишет контракт с Ювентусом в это трансферное окно, сообщает испанское издание Sport.

Уругвайский нападающий не успеет получить итальянское гражданство до подачи заявки на участие в Лиге чемпионов.

По испанским законам для того, чтобы считаться гражданином ЕС, достаточно было того, что Суарес женат на итальянке Софии Бальбе, однако в Италии с этим строже, и претендент на гражданство должен сдать соответствующий экзамен.

В прошлом сезоне уругваец отыграл 28 матчей, в которых отметился 16 голами и восемью результативными передачами.

Напомним, что Ювентус рассматривает Кина или Жиру в качестве альтернативы Суаресу.