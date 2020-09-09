Испания

Лидеры "сине-гранатовых" вернулись в обойму Рональда Кумана.

Лионель Месси и Луис Суарес тренировались в общей группе Барселоны. Оба игрока испытывают трудности с руководством этим летом.

Аргентинец хотел покинуть "сине-гранатовых", но из-за вероятных судебных разбирательств решил остаться в клубе.

Уругваец же после разговора с новым тренером команды Рональдом Куманом узнал, что на него не рассчитывают в качестве ключевого исполнителя.

Напомним, что за Луиса Суареса сражаются Ювентус и Атлетико — мадридцы предложили нападающему лучшие условия.