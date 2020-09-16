Римляне согласовали детали контракта с албанцем.
Марат Кумбулла, Getty Images
16 сентября 2020, 06:51
Защитник Вероны Марат Кумбулла должен в ближайшее время стать игроком Ромы, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.
Римляне согласовали с молодым центрбеком 5-летний контракт с зарплатой в 1,5 млн евро в год. Ожидается, что албанец присоединится к "волкам" на правах аренды с опцией выкупа за 30 миллионов евро.
Кумбулла прибудет в расположение Ромы в среду для прохождения медосмотра и подписания контракта.
Ранее сообщалось, что Рома также договорилась о переходе защитника Ювентуса Маттиа Де Шильо.