Италия

Римляне согласовали детали контракта с албанцем.

Защитник Вероны Марат Кумбулла должен в ближайшее время стать игроком Ромы, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

Римляне согласовали с молодым центрбеком 5-летний контракт с зарплатой в 1,5 млн евро в год. Ожидается, что албанец присоединится к "волкам" на правах аренды с опцией выкупа за 30 миллионов евро.

Кумбулла прибудет в расположение Ромы в среду для прохождения медосмотра и подписания контракта.

Ранее сообщалось, что Рома также договорилась о переходе защитника Ювентуса Маттиа Де Шильо.