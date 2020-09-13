Италия

Нападающий Наполи Аркадиуш Милик хочет перебраться в столицу Италии.

Аркадиуш Милик и Рома согласовали детали личного контракта футболиста — уверяет журналист Sportitalia Альфредо Педулла.

Руководство Ромы предложило поляку 5 миллионов евро в год плюс бонусы, что вполне устроило 26-летнего нападающего.

Для того, чтобы желание Милика, контракт которого истекает летом 2021 года, исполнилось, Роме надо договориться об условиях трансфера с Наполи.

Милик должен заменить в Роме Эдина Джеко, который, в свою очередь, может перейти в Ювентус, занимающийся поиском центрфорварда.

Милик за свою карьеру выступал за Гурник (40 матчей во всех турнирах, 12 голов), Байер (8, 0), Аугсбург (20, 2), Аякс (75, 47) и Наполи (122, 48).